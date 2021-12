Treni: giornate di disagi pesanti sulla Milano-Mortara

VIGEVANO - «Martedì 30 novembre è stata una giornata pesantissima per chi usa la linea ferroviaria Milano-Mortara-Alessandria». Lo scrive l'associazione pendolari MiMoAl, con un post social che denuncia per l'ennesima volta i disagi cui sono sottoposti i viaggiatori vigevanesi e lomellini della linea ferroviaria da e per Milano. In questo caso, purtroppo, ad aggravare la situazione c'è stato anche un evento tragico.

RESSA ALL'ARRIVO DEL TRENO Questa mattina, invece, come segnala il pendolare ed ex consigliere comunale Carlo Motta, la cancellazione di un treno la mattina presto ha causato una ressa sulla corsa successiva. Motta documenta l'arrivo a Porta Genova dei pendolari: alla faccia del distanziamento sociale in un momento di ripresa della pandemia da Covid.

«Fin dal mattino - scrive MiMoAl un guasto a un passaggio a livello a Vigevano ha causato il ritardo di 10 treni proprio nell'ora di punta, ritardi da un minimo di 20 minuti a un massimo di 65 minuti». A questa situazione già complicata si è aggiunto in tarda mattinata un investimento di una persona da parte di un convoglio all'altezza di Vigevano causando la morte della stessa. Questo triste avvenimento ha comportato la soppressione totale o parziale di 11 treni gettando nel caos

Le eventualità tragiche sono sporadiche, ma i guasti ai passaggi a livello sono una costante e condizionano la regolarità del servizio

più completo la circolazione ferroviaria fino a metà pomeriggio con strascichi anche nella prima mattina di mercoledì 1° dicembre con la cancellazione di una corsa che si sarebbe dovuta effettuare con il convoglio coinvolto nell'investimento che è stato sottoposto ad accertamenti tecnici. Le eventualità tragiche come l'investimento di persone sono sporadiche ma vogliamo far notare che i guasti ai passaggi a livello (di competenza di RFI) sono una costante e condizionano pesantemente la regolarità del servizio».

Il passaggio a livello di corso Milano bloccato per l'investimento di un uomo martedì mattina

«Eppure la soluzione è semplice - prosegue l'associazione - basta fare più manutenzione e modificare le procedure in caso di anomalia. La soluzione definitiva sarebbe l'eliminazione dei passaggi a livello che può avvenire anche grazie al completamento del raddoppio ferroviario Albairate-Mortara. Opera che di fatto azzererebbe tutti i guasti, preventivabili, all'infrastruttura; guasti in larghissima parte dovuti proprio ai passaggi a livello. A conferma di ciò, da quando è stato realizzato il raddoppio Milano-San Cristoforo-Albairate, le statistiche dei guasti all’infrastruttura si sono praticamente azzerate in quanto tutti i passaggi a livello sono stati eliminati».