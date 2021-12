A scuola con la gonna: così al Bramante si insegna l'inclusione

A scuola con la gonna. Così stamattina gli insegnanti della scuola media Bramante hanno espresso la propria solidarietà agli studenti del liceo scientifico Bottoni di Milano. Un gesto non polemico, come sottolineano i protagonisti, ma di grande impatto.

La vicenda è nota: giorni fa tre studenti del Bottoni erano andati a scuola con gonna e smalto rosso per testimoniare la propria vicinanza simbolica a tutte le donne vittime di violenza. Il 25 novembre, infatti, era la Giornata mondiale che lotta contro i soprusi di genere. Un insegnante si era rifiutato di fare lezione. L'episodio ha avuto un'eco mediatica pazzesca.

«Dopo aver assistito all’incresciosa vicenda avvenuta al Liceo “Bottoni” di Milano, i docenti della scuola secondaria di primo grado “Donato Bramante” dell’IC Via Valletta Fogliano di Vigevano - è il comunicato che arriva dal corpo docenti - hanno voluto esprimere solidarietà nei confronti delle studentesse e degli studenti che coraggiosamente hanno protestato abbandonando l’aula. Così, venerdì 3 dicembre 2021, i docenti del Bramante si sono presentati in servizio indossando simbolicamente una gonna: è stato un momento importante per lanciare un messaggio educativo su temi come la violenza di genere, l’inclusione, il gender gap e sottolineare il dettato costituzionale secondo il quale “la scuola è aperta a tutti”».

Due docenti con la gonna: anche così si insegna l'inclusione

Gli insegnanti, i collaboratori scolastici e gli educatori ci mettono non solo la faccia (e la gonna), ma anche la firma. Si tratta dello staff quasi al completo, con pochissime assenze. Hanno aderito all'iniziativa Andrea Angeleri, Francesco Bruscagin, Serena Curtosi, Carmelo Gallucci, Alessandro Bardella, Giovanna Basile, Claudia Bellone, Michele Bonforte, Vittorio Ciccone, Girolamo Coda, Simone Colombin, Mariangela Luisa Comelli, Maria Gloria D'Angelo, Nicolò Antonio Carla Delfrate, Di Paola, Monica Di Blasio, Salvatore Di Salvo, Elisa Domenichetti, Giulietta Faccioli, Lucrezia Flaugnatti, Cristina Fontana, Cinzia Gallello, Wladimir Giuliani Cortesi, Rosanna Guerra, Isabella Iandoli, Federica Melino, Daniela Mosconi, Giuseppe Pantano, Marco Pesce, Nico Antonio Pintus, Marina Quadri, Antonella Ramazzina, Alessandra Rava, Immacolata Riccardi, Giovanni Sala, Carmelinda Sardo, Davide Scalfi, Domenico Sergi, Alex Trombatore, Bruno Trunfio, Antonella Vescio, Laura Zingarelli.