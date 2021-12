Nella cucina del mondo c’è Pavia

C’era anche Pavia alla Settimana della Cucina italiana nel mondo che si è svolta a Basilea dal 22 al 28 novembre, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale.

La Camera di Commercio di Pavia, in collaborazione con la ‘sorella’ svizzera, la Camera di Commercio italiana per la Svizzera, ha organizzato uno showcooking con lo chef pavese Giovanni Ricciardella che ha presentato alla platea internazionale di importatori e buyer del settore food & Wine, tour operator e media, le produzioni del territorio pavese e un assaggio di cucina di qualità.

Lo chef pavese Giovanni Ricciardella

L’edizione 2021 è stata dedicata al tema della sostenibilità ambientale e al ruolo delle tradizioni gastronomiche territoriali delle regioni italiane: sette giorni di concorsi, conferenze, degustazioni , cene a tema e mostre legate alla cucina.

Nella degustazione guidata dallo chef pavese, cresciuto alla scuola di maestri esperti come Cannavacciuolo, Massari, Oldani, il menù ha previsto diverse portate accompagnate da etichette di Oltrepò Pavese di metodo classico, bonarda doc e moscato: salame pavese cotto nella verza con sughetto di cottura e salsa al limone, ovvero, una rivisitazione del ragò, variante pavese della celebre cassoeula lombarda; Riso Carnaroli Pavese alle Erbe, pepe nero di Sichuan e battuto d’Oca di Mortara, firma autoctona del panorama gastronomico pavese; filetto di Vacca Varzese, prelibatezza dell’Oltrepò Pavese, arrosto con salsa alla Bonarda dell’Oltrepò Pavese e Bietole. E per chiudere panettone artigianale con canditi naturali e crema fresca.

“Abbiamo portato le nostre eccellenze enogastronomiche ma, come sempre accade quando si viaggia, anche l’intero territorio nella sua completezza per farlo conoscere ad un mercato, quello svizzero, che può risultare molto interessante per l’offerta pavese” commenta Giovanni Merlino, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia.