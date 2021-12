Come passerai il Natale 2021?

Per comprare i regali di Natale gli italiani spenderanno circa 160 euro a testa. Una spesa media leggermente inferiore rispetto a quella del 2020. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Format per Confcommercio. Lo scorso anno la spesa media era stata di 164 euro, in calo dell’8% rispetto al 2019 e di oltre il 36% in confronto con il 2009.

L’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio ha confermato che il Pil reale del 2021 dovrebbe continuare ad aumentare in modo sostenuto rispetto alla caduta verticale del 2020 (+6,2%) ma prevale un clima di incertezza, dovuto al perdurare della pandemia e ai rincari generalizzati dei prezzi.

E voi come passerete il Natale?

