Monopattini, si va verso assicurazione, caschi e patentini?

MILANO - Obbligo di copertura assicurativa per tutti, la frequenza ad un corso di abilitazione per i conducenti minorenni, l'obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni e, infine, l'obbligo del marchio CE per ogni monopattino circolante: sono queste le modifiche all'attuale normativa nazionale contenute in una proposta di legge al Parlamento sui monopattini che verrà elaborato da Regione Lombardia e inviato al Parlamento.

Il progetto ha avuto il via libera dalla Seconda Commissione del Consiglio regionale della Lombardia. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. «L'emendamento approvato oggi in Commissione, presentato dalla maggioranza e da me condiviso - evidenzia l'assessore regionale alla Sicurezza - ci consente di procedere con l'obiettivo di modificare la legge nazionale sui monopattini elettrici, normativa per noi troppo debole».

«Le nuove norme - aggiunge De Corato - non hanno per nulla ridotto gli incidenti. Dal 1° giugno 2020 ad oggi sono state 898 le richieste di soccorso per incidenti con questi mezzi ricevute da Areu solo a Milano città. Ben 3 oggi. La nostra proposta approderà in Consiglio nei primi mesi del prossimo anno».