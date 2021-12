Bollette luce e gas, la stangata fa paura

VIGEVANO - Il periodo più nero potrebbe essere quello tra gennaio e marzo, quando come ogni anno arrivano le bollette più salate. In attesa degli aggiornamenti delle tariffe il Governo cerca i soldi per aiutare le famiglie meno abbienti, ma il quadro che si prospetta non è rassicurante.

Ecco, infatti, lo scenario degli aumenti previsti.

LUCE - l’energia elettrica potrebbe subire aumenti tra il 20 e il 25 per cento rispetto ai tre mesi precedenti

- l’energia elettrica potrebbe subire aumenti rispetto ai tre mesi precedenti GAS - le stime sul gas, invece, arrivano a prevedere rincari tra il 35 e il 40 per cento

Le prospettive per le famiglie non sono buone: si calcola che l'aumento per la luce possa arrivare a 136 euro in più a famiglia e per il gas a 679 euro: il totale supera gli 800 euro, secondo l’Unione nazionale dei consumatori. Si arriverebbe addirittura a 879 euro se le bollette della luce dovessero raggiungere un rincaro del 25 per cento in più.

Di fronte a questa situazione il governo, già intervenuto nei mesi scorsi per finanziare i bonus sociali e raggranellato 3,8 miliardi per coprire il periodo gennaio marzo. Se ne cercano altri 3 per evitare che tutto il 2022 sia un violento trauma per i bilanci familiari degli italiani.

Perchè gli aumenti? Si registra un’improvvisa corsa ai prezzi delle materie prime. Il petrolio, ad esempio, ha quasi raddoppiato il valore del barile dall’inizio di quest’anno mentre il gas naturale, che nel mondo sta sostituendo le centrali a carbone, ha visto salire i suoi prezzi del 400 per cento.