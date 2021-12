Anche al Ducale le vaccinazioni per i bambini: domani i primi 50

Da domani, giovedì, all’hub del centro commerciale “Il Ducale” come in tutta la Lombardia, partiranno le vaccinazioni anti-Covid per la fascia d’età 5-11 anni. I primi 50 bimbi riceveranno la loro dose nel pomeriggio. Venerdì seguiranno altri 50 e sabato 100. Poi si andrà avanti al ritmo di 50 al giorno, sempre di pomeriggio.

I più piccoli avranno un punto vaccinale a loro dedicato, che nei prossimi giorni sarà anche allestito a misura di bambino, con giochi, immagini colorate e quant’altro.

È un’attività in più che si aggiunge mentre l’hub vaccinale di viale Industria sta sviluppando una mole di lavoro senza precedenti. Sono state superate le 1100 somministrazioni in un giorno, come neanche a giugno, solo per il Covid. La media giornaliera è di 1060-1070, pur lavorando su 7 linee anziché 8. Martedì sono state 1043.

Intanto però le prenotazioni per i bambini stentano a decollare: aperte domenica, dopo il boom delle prime ore stanno procedendo a rilento e nei primi quattro giorni non sono arrivate neanche al 10% della platea potenziale. In provincia di Pavia questa sera se ne contavano 3041 su oltre 30.800. Nonostante da giorni siano in corso martellanti campagne per indurre i genitori a prenotare, sottolineando l’importanza di immunizzare anche questa fascia d’età e la sicurezza del vaccino, per il quale sono previste due dosi a distanza di tre settimane.