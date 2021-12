Maugeri, Luca Damiani è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione

Il dottor Luca Damiani, 45 anni, è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Ics Maugeri Spa. Lo ha stabilito ieri l'assemblea dei soci. Prenderà il posto del professor Gualtiero Brugger che ha ricoperto l'incarico dal 2014 e che continuerà ad operare sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio 2021.

Il professor Gualtiero Brugger lascia l'incarico di presidente del cda della Maugeri ricoperto dal 2014

Friulano di origine ma milanese d'adozione, il dottor Damiani è laureato in Economia aziendale alla Liuc e siede nel consiglio di amministrazione della Maugeri dal 2016. Dal 2014 è anche componente del consiglio della Fondazione Salvatore Maugeri, socio di maggioranza di Ics Maugeri con il 66% del capitale e dello Ieo. Il nuovo presidente avrà un ruolo esecutivo accanto all'amministratore delegato, professor Mario Melazzini, nel dare impulso al processo di trasformazione che porterà a raccogliere nuovo sfide.

Il professor Mario Melazzini, ad di Maugeri



«Il mio primo ringraziamento va al professor Brugger e alla dottoressa Chiara Maugeri, rispettivamente presidente e vice-presidente della Fondazione Salvatore Maugeri ed a tutto il consiglio di amministrazione che mi hanno offerto questa opportunità condivisa con il socio TCP Hospitals - ha detto il neo-presidente - Ringrazio Brugger per il suo instancabile impegno e dedizione che questa azienda ha avuto modo di apprezzare dal 2014. Personalmente – ha poi aggiunto - ritengo che presiedere una eccellenza sanitaria, che ha 17 istituti sparsi su 6 regioni tra cui 9 Irccs, e avvalendosi del fondamentale contributo di 3.600 collaboratori, sia una grande opportunità e responsabilità. La sanità – Luca Damiani - è sollecitata su diversi fronti e la Ics Maugeri vuole cogliere le nuove sfide. Sono certo che con il contributo di tutti e la grande professionalità che contraddistingue questa azienda continueremo a trovare nuove soluzioni per offrire la migliore risposta ai bisogni dei nostri pazienti».



L'incarico di vice-presidente è stato assegnato invece al professor Giovanni Fattore, già nel consiglio. Ordinario di Health Policy presso la Bocconi School of Management e l'Università Bocconi, il professor Fattore stato direttore del Dipartimento di analisi delle politiche e management pubblico dell'Università Bocconi, ora Scienze Sociali e Politiche e direttore del master in International Healthcare Management Economics and Policy (MIHMEP) di Bocconi dal 2002 al 2008 e ancora vicedirettore del Cergas. Ha lavorato per l'OCSE, l'OMS e la Banca Mondiale e ha guidato diverse unità di ricerca per progetti finanziati dalla Commissione Europea.