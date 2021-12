La Croce Verde dona giocattoli alle comunità del territorio

In poche settimane, grazie alla generosità dei vigevanesi, la Croce Verde ha raccolto oltre 1.500 giocattoli da destinare a tre comunità e al centro antiviolenza della città. Questa mattina si è proceduto alla consegna di 25 giocattoli al Centro aiuto alla vita. Il successo dell'iniziativa denominata "Babbo Natale arriva in città: e si tinge di verde" è andato oltre ogni previsione: i volontari dell'associazione di via Vallere hanno raccolto oltre 250 giochi in scatola, 300 peluches, 150 libri, poi bambole, tricicli, cucine, piste per le macchinine, strumenti musicali e altro ancora. Una prima consegna è avvenuta martedì al Coordinamento del Volontariato di Vigevano.

Babbo Natale quest'anno ha i colori della Croce Verde

«Dobbiamo un ringraziamento a tutti i vigevanesi che hanno accolto la nostra richiesta e hanno dimostrato una volta ancora la loro generosità - dicono dalla Croce Verde - Abbiamo raccolto più materiale di quanto ci aspettassimo, così i bambini coinvolti saranno più del previsto e potranno ricevere più di un dono».

La consegna del materiale al centro antiviolenza Kore

Sempre nella giornata di oggi è stato consegnato materiale al centro antiviolenza Kore di Vigevano e nel pomeriggio ai Frati sono stati affidati i pacchi alimentari per i più bisognosi.

I giocattoli raccolti dai dipendenti della Isem di Vigevano

La grande gara di solidarietà non si è ancora esaurita e alla Croce Verde continua ad arrivare materiale. Ieri i volontari hanno provveduto a ritirare i 25 giocattoli che sono stati raccolti dai dipendenti della Isem di Vigevano. Le prossime consegne saranno effettuate alle vigilia di Natale.