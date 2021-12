Palli vince il derby per la Provincia

PAVIA - Giovanni Palli, 40 anni compiuti nel giugno scorso, sindaco di Varzi nonché presidente della comunità Montana oltrepadana, è il nuovo presidente della Provincia di Pavia. È lui il vincitore, per una manciata di voti, del derby al veleno in casa Lega. Una elezione piena di colpi di scena, con parecchi voti contestati e con schede del presidente finite nell'urna del consiglio e quindi ripescate. Lo scarto tra i due contendenti - Palli candidato ufficiale del centrodestra contro Angelo Bargigia sindaco di Marzano voluto dall'ala leghista che fa riferimento all'europarlamentare Angelo Ciocca - è stato risicato. A Bargigia sono andati molti voti dei comuni medio-piccoli e qualche franco tiratore dei comuni più importanti. Già in serata dalla città ducale, ambienti leghisti affermavano che il successo del sindaco oltrepadano è per merito di Vigevano che compatto ha portato voti al candidato ufficiale del centrodestra.

Uno scarto minimo. A Giovanni Palli sono andati 36.435 voti contro i 36.174 di Bargigia. "Non ci fosse stato il voto ponderale ma l'alzata di mano, avrebbe vinto Bargigia. Ha avuto in assoluto più voti di Palli, ma questa legge elettorale prevede l'assurdità del voto ponderale", commentano i sostenitori del sindaco di Marzano. Che da parte sua annuncia che richiederà il riconteggio delle schede.

"Ci sono schede nulle sulle quali vogliamo chiarezza, con uno scarto così risicato è il minimo. Ringrazio comunque tutti coloro, e sono tanti, che hanno creduto nel nostro progetto. Bastava un solo voto di un consigliere "pesante" per vincere Purtroppo non è stato così, abbiamo perso per una manciata di voti su decine di migliaia", ha commentato Bargigia.

Per la giornata di domenica, il neo presidente ha annunciato la sua prima uscita da numero uno della Provincia a Vigevano in occasione della mostra La Lomellina da scoprire che verrà inaugurata alle 17 nella sala del duca in Castello. " Un preciso segnale - dice il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa - per la città e il territorio che ha contribuito in modo determinante al suo successo"