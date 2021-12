Oggi è la Giornata internazionale della solidarietà umana

La solidarietà come valore fondamentale e universale che dovrebbe essere alla base delle relazioni tra i popoli. È questo il principio che si è voluto ricordare con l'International Human Solidarity Day – la Giornata internazionale della solidarietà umana – istituito nel 2005 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L'International Human Solidarity Day vuole essere:

una giornata per celebrare la nostra unità nella diversità

una giornata per ricordare ai governi di rispettare i loro impegni nei confronti degli accordi internazionali

una giornata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della solidarietà

una giornata per incoraggiare il dibattito sui modi per promuovere la solidarietà per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile , compresa l' eliminazione della povertà

L’illustrazione di Giorgio Pauri sul tema della città che accompagna la favola di Agnese Bizzarri

Clicca qui per leggere la favola di Agnese Bizzarri, pubblicata sul sito delle Nazioni Unite in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della solidarietà umana.

Condiviamo il finale: «E nell’uomo? Esiste la solidarietà? Sì! E’ un valore. E’ una forma di impegno etico-sociale a favore di altri, un atteggiamento di comprensione che si manifesta fino al punto di esprimersi in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di qualcuno che abbia bisogno di un aiuto. Perché, come dice uno scrittore famoso che si chiama Octavio: “Non siamo mai io, siamo sempre noi”. La solidarietà: la più bella delle favole».