Bando servizio civile: il comune di Vigevano cerca 25 volontari

Ci sarà tempo fino al 26 gennaio, alle ore 14, per presentare domanda e partecipare al bando ordinario per il servizio civile universale. In Italia i posti disponibili sono 56205. Il comune di Vigevano, in collaborazione con Anci Lombardia, ha attivato tre progetti – gli ambiti sono ambiente, cultura ed educativo – per 25 volontari, su 13 diverse sedi.

Per il settore ambientale si ricercano 4 volontari da impiegare per la riduzione degli impatti connessi alla produzione dei rifiuti. Diversi i progetti culturali: tutela e valorizzazione dei beni storici e artistici in biblioteca e all’archivio (2 volontari), valorizzazione del sistema museale pubblico e privato (5 volontari), valorizzazione storie e culture locali (2 volontari), cura e conservazione biblioteche (3 volontario). Per quanto riguarda, invece, l’ambito educativo, è stato attivato il progetto “La scuola per tutti” sulla disabilità (10 volontari).

Lo spot della campagna istituzione per la promozione del Servizio civile universale 2021



Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente on line, utilizzando lo Spid, sulla piattaforma Dol all’indirizzo: domandaonline.serviziocivile.it. «Oltre la data di scadenza del 26 gennaio 2022, il sistema non consentirà la presentazione delle domande – avvertono dal Comune – È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono la certificazione o l’attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, a eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio». Per candidarsi occorre aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 anni, e non aver riportato condanne penali.

Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile di 444,30 euro e l’attestato di fine servizio. Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione, è possibile collegarsi al sito del comune di Vigevano oppure contattare telefonicamente l’ufficio servizio civile al numero: 0381-299289.