Blog dei giovani: si parte con due contest, in palio anche un viaggio in Bulgaria

Uno spazio on line per dar sfogo alla creatività e, allo stesso tempo, provare ad aggiudicarsi dei buoni per l’acquisto di materiale multimediale o un viaggio premio in Bulgaria. Martedì mattina l’assessore alle politiche giovanili Daniele Semplici ha presentato il doppio contest che sarà lanciato attraverso il “Blog dei giovani”, il portale web creato nei mesi scorsi con l’obiettivo di accogliere i contributi e le idee dei ragazzi della fascia d’età dai 12 ai 19 anni.

Nella foto in alto, l'assessore alle politiche giovanili Daniele Semplici durante la presentazione della conferenza stampa martedì mattina in sala giunta

«Il blog è un contenitore – spiega l’assessore Daniele Semplici – ideato per i ragazzi, per consentire loro uno spazio libero, in cui poter comunicare. Credo che il progetto sia rilevante anche alla luce del particolare periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia, che ha causato una serie di difficoltà soprattutto tra le giovani generazioni. I fatti di cronaca, purtroppo, ci dicono che c’è un disagio diffuso. Oltre a questo, il progetto del portale permetterà al Comune di promuovere le diverse iniziative organizzate attraverso un canale diretto con i ragazzi».

Sul portale on line “blogdeigiovanivigevanesi.it” è già possibile iscriversi e partecipare ai due contest proposti. Il primo riguarda la nuova veste grafica del sito orientiamoci.ue: i primi tre progetti classificati verranno premiati ex equo. I ragazzi finasti riceveranno buoni per l’acquisto di materiale didattico e informatico. «Nei prossimi giorni – fa sapere l’assessore Semplici – comunicheremo i parametri grafici per presentare il progetto. Ci sarà tempo per elaborare una progettualità, perché entrambi i contest scadranno il 1° maggio 2022. A decidere i tre finalisti, proprio perché l’obiettivo è dar voce e spazio alle giovani generazioni, saranno gli stessi ragazzi: attraverso il voto on line, infatti, potranno esprimere le loro preferenze. Le tre grafiche finaliste saranno poi valutate dagli esperti informatici del Comune; verrà utilizzata quella più adatta, dal punto di vista tecnico, al portale».



Il secondo contest mette in palio un viaggio di scambio culturale in Bulgaria, più precisamente nella città di Pestera. I posti disponibili sono 7: «Il concorso è pensato per i ragazzi che frequentano le scuole superiori – precisa l’assessore alle politiche giovanili – dai 14 anni in su quindi. Ci piacerebbe riuscire a selezionare uno studente per istituto, ma dipenderà dalla partecipazione. Saranno premiati i progetti più votati dedicati alla Bulgaria, che tratteranno diversi ambiti: culturale, musicale, fotografico, storico. I rapporti di scambio devono partire dalla conoscenza reciproca. Tutto questo è stato possibile grazie agli scambi con il consolato generale della Repubblica di Bulgaria di Milano, in particolare con la dottoressa Tanya Dimitrova, che ringrazio per la disponibilità».