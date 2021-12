Sci, si riparte con assicurazione e casco: le nuove regole da gennaio 2022

Riaprono finalmente le piste, e molti appassionati approfitteranno delle vacanze di Natale per tornare a sciare. Dal 1° gennaio 2022 cambieranno alcune regole per chi pratica sci alpino con l'entrata in vigore il nuovo decreto legge n.40/2021.

Ecco i punti principali:

Obbligo del casco protettivo fino ai 18 (e non più solo fino a 14 anni) per lo sci nordico, snowboard e telemark, che però dovrà essere conforme a specifiche caratteristiche tecniche e criteri di fabbricazione ed omologazione

Assicurazione obbligatoria che copra i danni provocati a terze persone. All’atto dell’ acquisto dello skipass, per chi ne fosse sprovvisto, il gestore metterà a disposizione una polizza assicurativa per la responsabilità contro terzi. L’art.30 prevede che “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’ assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati da terzi. è fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”. La multa per chi non possiede l’assicurazione va da 100 a 150 euro, oltre al ritiro dello skipass

Divieto di sciare in stato di ebrezza per abuso di bevande alcoliche e tossicologiche. In caso di sciata “incapace” su pista nera e sciata sotto l’effetto di alcol e droghe le sanzioni vanno fino a mille euro

In caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno abbia concorso a causare l’incidente

Qui i requisiti per accedere agli impianti e alle piste da sci:

è necessario essere in possesso della certificazione Covid-19. La certificazione verde non è obbligatoria per i ragazzi che non hanno compiuto i 12 anni

all’interno delle aree dei comprensori sciistici dovrà essere mantenuto il distanziamento di almeno un metro

negli spazi comuni e sugli impianti di risalita è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o superiore (FFP2)

sulle seggiovie la portata sarà massima al 100% della capienza con uso obbligatorio della mascherina chirurgica o superiore. La portata è ridotta all’80% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento

all’interno delle cabinovie la portata è ridotta all’80% della capienza massima con uso obbligatorio delle mascherine