Price, una vita in canile. I volontari: «Merita una famiglia»

È anziano, con qualche acciacco, ma nel complesso in salute. Affettuoso, Prince non ha problemi a trascorre del tempo da solo. E va perfino d’accordo con i gatti. A novembre i volontari Lav avevano lanciato un appello per trovare una famiglia disposta ad accogliere questo esemplare di pastore maremmano.

Abbandonato in giovane età dalla sua famiglia (che aveva chiesto al veterinario si sopprimerlo), da troppi anni vive in un canile di Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia. Ora in molti sperano in un lieto fine. «Abbiamo ricevuto delle telefonate – raccontano i volontari – ma per diversi problemi la sua adozione non è ancora andata a buon fine. Ci auguriamo che la magia di questo periodo di festa possa portare un po' di fortuna a questo sfortunato cagnolone».

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi a uno dei seguenti contatti: 338-3174880, 342-3532690, oppure inviare una mail all’indirizzo della sezione Lav: adozioni.oltrepo@lav.it.

Il video della campagna di sensibilizzazione realizzato dalla Leidaa

In questi giorni l'appello ad adottare un cane anziano, ma anche un gatto, è stato rinnovato dalla Leidaa, la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, con la campagna "Adotta un nonnino per le feste”: «Sono tantissimi i cani e i gatti di una certa età che vivono da anni nei rifugi, al freddo, senza poter neppure immaginare il calore di una famiglia. Tutti hanno diritto di avere qualcuno che si prenda cura di loro e regali loro tanto amore. Chiediamo agli italiani di buon cuore (visto che il nostro è un popolo molto amante degli animali) di compiere questa buona azione in questi giorni speciali. Regalatevi l’amore di un nonnetto: un cane o un gatto certo non più giovane, ma che avrà ancora tanti anni da trascorrere al vostro fianco. Come tutti gli anziani a quattro zampe, sarà molto saggio, simpatico e tranquillo e soprattutto molto riconoscente: sarete orgogliosi di voi! Fate che siano buone feste anche per i vostri animali!».