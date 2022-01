Trenord ha rimodulato gli orari, riducendo di circa il 12% le corse diurne a causa delle assenze del personale per contagi o quarantene da Covid, che coinvolgono attualmente circa 180 tra macchinisti e capitreno. Il nuovo orario entrerà in vigore lunedì 10 gennaio, giorno di completa ripresa delle attività, e resterà valido fino a domenica 16 gennaio. «Tale situazione – specificano da Trenord – rende necessaria una riorganizzazione preventiva del servizio, con la soppressione totale o parziale di circa 350 corse sul totale di oltre 2170 programmate, per garantire tutti i collegamenti alla luce delle assenze già confermate e di eventuali ulteriori evoluzioni».

Non sono previste variazioni sulla linea Alessandria-Mortara-Milano Porta Genova, mentre sulla S9 Saronno-Seregno-Albairate circolerà in ogni direzione un treno ogni ora, anziché ogni 30 minuti. «Su tutte le linee – precisano poi da Trenord – saranno soppresse le corse in circolazione fra le ore 23,30 e le ore 5». Sempre dal 10 gennaio, per viaggiare sui treni sarà necessario essere muniti di green pass rafforzato e sarà obbligatorio indossare mascherine Ffp2.

Ecco le altre rimodulazioni previste: