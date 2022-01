Rientro a scuola in sicurezza: domenica a Gambolò screening anti-Covid

L’iniziativa "No-Covid Day", giunta alla quarta edizione, verrà riproposta domenica a Gambolò, prima della ripresa delle lezioni in presenza dopo le vacanze natalizie. Lo screening gratuito, rivolto agli studenti delle scuole gambolesi, rappresenta «un'opportunità da cogliere una volta di più con senso di responsabilità per una ripartenza scolastica sicura nell'attuale contesto di pandemia» fanno sapere dall’istituto comprensivo Robecchi, che ha organizzato i test in collaborazione con il Comune.

I test, effettuati con tamponi rapidi antigenici, verranno organizzati all’interno della palestra Olimpia (ingresso dalla scuola secondaria di primo grado), dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16. Per prenotare, clicca qui