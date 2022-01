L'Arpa sposta la centralina per il Pm 2,5: la protesta di Futuro Sostenibile

«Non è accettabile che un territorio così vasto e così a rischio non possa disporre di uno strumento per rilevare la presenza di polveri sottili Pm 2,5». Alda La Rosa, presidente dell'associazione Futuro Sostenibile in Lomellina dà voce alla protesta che fa seguito alla decisione di Arpa, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di spostare il dispositivo da Mortara alla vicina Parona.

«Tutto questo - osserva ancora La Rosa - nonostante a Mortara, città di 15 mila abitanti, esistano sette aziende che richiedono controlli preventivi contro le cinque di Parona, le quattro di Ferrera Erbognone, le due Vigevano e la sola di Gambolò. Proprio la nostra associazione, in passato, aveva sollecitato la pubblicazione dei dati relativi alle polveri sottili che avevano creato preoccupazione perché spesso oltre i livelli di guardia. Quei dati erano evidenziati sui tabelloni luminosi in città, dai quali sono poi spariti. Ora sparisce anche la centralina».

Ecco allora che l'associazione chiede al sindaco Marco Facchinotti di far sentire la propria voce. «Chiediamo al sindaco - conclude Alda La Rosa - di impuntarsi con Arpa affinché la città non resti priva della centralina che, posizionata in un luogo adeguato possa rilevare gli inquinanti emessi dalle aziende e dal traffico dei mezzi pesanti che in numero sempre maggiore transitano sulle nostre strade».