Chi vorresti al Quirinale?

Stanno per iniziare (dal 24 gennaio alle 15) le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, dell'uomo o della donna (in questo caso sarebbe la prima volta) che raccoglierà l'eredità di Sergio Mattarella, eletto al Colle nel gennaio 2015.

Vi proponiamo una serie di nomi, candidati ufficiali e potenziali a ricoprire la più alta carica dello Stato. Data l'incertezza politica sono molti e non è affatto detto che il nuovo presidente esca da questa rosa.

Scegliete con il vostro voto quello che vorreste vedere salire al Quirinale.