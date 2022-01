Rifiuti, cambia il calendario della differenziata e da sabato la città è invasa dal rudo

VIGEVANO - È bastato un cambiamento del calendario della raccolta differenziata per mandare la città in tilt. Il sabato era il giorno designato per l'esposizione della frazione indifferenziata. Asm Isa ha deciso di spostare al mercoledì in buona parte della città e all'esordio della nuova disposizione i cittadini (probabilmente non informati a sufficienza) hanno fatto come sempre. Risultato: da sabato le strade sono invase dai sacchetti (non tutti li hanno ritirati vedendo che non venivano prelevati) e solo domani (mercoledì) la situazione sarà sistemata. La domanda ora è: cosa succederà sabato prossimo?