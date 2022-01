Scuola travolta dalla burocrazia

«La situazione? È pesantissima. Non tanto dal punto di vista sanitario, ma per gli adempimenti burocratici-amministrativi». A parlare è Matteo Loria, preside a Vigevano degli istituti superiori Caramuel, Castoldi e Roncalli e presidente regionale di Anp, il sindacato dei dirigenti scolastici. «La proposta di ripartire in Dad per due settimane – continua Loria – aveva un fondamento, ci spiace non sia stata accolta. Le segreterie praticamente si stanno occupando solo della gestione Covid. Sono molto, molto, preoccupato».

E ieri (mercoledì) sono scattate anche le prime quarantene. «Al momento – riferisce Loria – ho una classe in quarantena. Gli studenti positivi o in isolamento sono 160 su circa 1200 (senza serale). Siamo ben oltre la soglia prevista del 10%».

I dirigenti stanno fronteggiando una serie di difficoltà anche legate alle assenze del personale, dovute a positività ma anche ad altre patologie. Altri ancora sono sospesi perché non vaccinati. Reperire un supplente, soprattutto per le materie tecniche, è oggi praticamente impossibile. È difficile anche per i ragazzi effettuare un tampone: spesso è necessario at-

tendere anche 3-4 giorni.

LA SITUAZIONE NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

«Siamo di fronte – spiega Massimo Camola, dirigente dell’Ic di via Valletta Fogliano – a una situazione in evoluzione. Al momento, ci sono 106 studenti in Dad su 1400. La maggior parte aveva avvisato prima del rientro a scuola. Sul personale, ci sono 17 docenti su 200 a casa. Al momento non ci sono classi in quarantena, ma ne ho 5 in sorveglianza con testing. Alla media Bramante, dopo il secondo alunno positivo, abbiamo una parte della classe in presenza (chi ha il green pass) e una parte in Dad. Sul fronte supplenze ci sono difficoltà».

La preside del comprensivo di piazza Vittorio Veneto, Lucia Dragotto, riferisce che al momento è tutto sotto controllo: «Il rientro – spiega – non è stato traumatico. Ci sono dei ragazzi che non si sono presentati dopo le vacanze e per loro è stata attivata la Dad. A scuola siamo controllati e attenti, al momento non ci sono situazioni particolari».

Cerca di essere ottimista anche la dirigente dell’Ic di viale Libertà, Giovanna Montagna: «È meno drammatica del previsto. Lunedì avevamo alcuni docenti a casa per positività, parliamo di circa il 5%. Da oggi (mercoledì, ndr) è scattata la prima quarantena per una classe della primaria».

Parla invece di un quadro molto caotico il dirigente dell’Ic di via Anna Botto, Pietro Chierichetti: «Siamo alle prese – afferma – con un guazzabuglio di normative che rendono difficile la gestione del tutto. È complicato anche per i genitori adeguarsi alle nuove misure. Sul fronte sanitario, invece, non ci sono criticità particolari: la situazione non è drammatica come lo scorso anno. Lunedì erano assenti una ventina di docenti su 170. Molti alunni sono a casa, circa 150 tra elementari e medie, dopo essere entrati in contatto con positivi».

Il vicesindaco di Vigevano Antonello Galiani assicura: «Stiamo monitorando l’andamento emergenziale nelle scuole di ogni ordine e grado per poter cercare di attivare, in caso di necessità, ulteriori misure utili per prevenire la diffusione dei contagi. Purtroppo i dati che ci giungono dal Ministero indicano che non bisogna assolutamente abbassare l’attenzione».

Mi fa soffrire immaginare i nostri bambini e le nostre bambine che, anziché poter condividere momenti di gioco con i loro compagni e le loro insegnanti, siano costretti a restare a casa tra le mura domestiche, che seppur per loro restino comunque un luogo sicuro e protetto, di certo il loro desiderio di correre in allegria e spensieratezza sarà prevalente. È necessario chiedere ancora una volta uno sforzo da parte sia degli adulti che dei bambini, ribadendo che occorre utilizzare i dispositivi di protezione e tenere un comportamento corretto e adeguato al difficile periodo che stiamo vivendo. Un ringraziamento particolare – conclude il vicesindaco Galiani – va anche a tutto il personale scolastico, che da mesi ormai lavora in condizioni difficili sia dal punto di vista sociale che didattico».