Da lunedì torna l’orario normale all’Ic del Prete. A Vigevano 5 classi in quarantena negli asili comunali

Le assenze del personale docente sono state coperte e, da lunedì 17 gennaio, gli studenti di primarie e materne di Cassolnovo, Cilavegna e Gravellona potranno riprendere l’orario normale, con servizio mensa e rientri pomeridiani. Lo ha fatto sapere oggi (venerdì) con una circolare la dirigente dell’Istituto comprensivo "Carlo del Prete", Laura Di Rosa, che all’inizio di questa settimana aveva dovuto ridurre l’orario a causa di molte assenze tra gli insegnanti.

Al termine della prima settimana di lezioni in presenza, dopo la pausa delle vacanze natalizie, sono state disposte alcune quarantene anche nelle scuole dell’infanzia comunali di Vigevano. Lo fa sapere il vicesindaco Antonello Galiani: «I responsabili comunali dei servizi educativi stanno monitorando la situazione e, purtroppo, sono state chiuse alcune sezioni a causa del sopraggiungere dei contagi – spiega il vicesindaco – Nello specifico, per quanto riguarda le materne comunali, sono in quarantena 2 sezioni al Deomini, una alla Cocconi Cervi, e una alla Cararola. È stata inoltre disposta la chiusura di una sezione del nido Gioia. È un contesto complesso, che ci costringe a tenere l’attenzione molto alta. Come Comune, siamo in contatto con i dirigenti delle scuole della città e siamo pronti a intervenire in caso di necessità, coordinandoci con Ats Pavia».