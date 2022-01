Ffp2: quanto spendono i Comuni? Vigevano 0,32 al pezzo, ma si arriva fino a 1,47 euro

Come i cittadini, anche gli enti locali stanno provvedendo all'acquisto di mascherine Ffp2. Molti dipendenti, infatti, lavorano a stretto contatto con il pubblico e necessitano quindi, per ragioni di sicurezza, di utilizzare le mascherine più protettive. Ma quanto spendono i Comuni per fornire i propri dipendenti dei dispositivi di sicurezza necessari per limitare il rischio di contagio? Dipende, anche in base al quantitativo. I prezzi sono i più svariati, vediamone alcuni.

Il comune di Vigevano ha effettuato un acquisto il 31 dicembre, tramite Mepa, di 7mila mascherine Ffp2 , pagandole 0,32 euro l'una; l’ordine comprendeva anche altre 2mila mascherine chirurgiche, pagate 0,12 euro l'una.

Gambolò ne ha acquistate mille a 409,50 euro, ovvero 0,40 euro a pezzo. Gravellona Lomellina ha effettuato un ordine di 500 pezzi, pagandole 375 euro, cioè 0,75 l'una.

Il comune di Garlasco ha fatto due ordini il 30 dicembre, uno da 3400 pezzi di Ffp2 (4998 euro), l'altro da 1600 (2352 euro), cioè 1,47 euro a mascherina. Un prezzo che l'opposizione consiliare giudica spropositato; sulla vicenda, il gruppo consiliare "Garlasco Civico" ha annunciato di voler presentare un'interpellanza.

Mortara ha impegnato 1342 euro per l'acquisto di mascherine e dispositivi per l'emergenza epidemiologica, ma nella determina non sono indicati nel dettaglio i prodotti e i quantitativi acquistati. Non è l’unico ente locale. Anche il Comune di Mede, ad esempio, il 30 dicembre ha fatto un ordine per la fornitura di “materiali vari per l’emergenza Covid”, ma senza indicare il dettaglio dell’acquisto da mille euro.