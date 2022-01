Viale dei Mille, cantiere dal 31 gennaio e chiusura parziale del traffico per tre mesi

VIGEVANO - Il cantiere in viale dei Mille, rinviato in autunno, partirà dal 31 gennaio. Lavori lunghi, che dureranno - a quanto si legge nell’ordinanza viabilistica emessa dalla Polizia Locale - sino alla fine di aprile. La chiusura dell’importante arteria viaria della città è dovuta alla necessità di adeguare la rete del gas nel tratto che va all’incrocio con via Castellana a quello con corso Torino.

Viale dei Mille nei pressi dell'incrocio con corso Torino

Non sarà una chiusura totale: l’ordinanza infatti dispone «l’istituzione del divieto di transito, esclusi i mezzi d’opera, i mezzi di soccorso e i residenti ove possibile, in viale dei Mille, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Castellana e l’intersezione con corso Torino, precisamente nella semicarreggiata lato civici dispari (direzione rotonda di Santa Giuliana), a tratti in funzione dell’avanzamento dei lavori, per permettere il posizionamento di un’area di cantiere avente lunghezza di mt 60.00 e larghezza di mt 6.00, per eseguire i lavori» e «l’istituzione del doppio senso di marcia in viale dei Mille, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Castellana e l’intersezione con corso Torino, precisamente nella semicarreggiata lato civici pari (direzione corso Torino)».