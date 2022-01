Confermato: la Lega a Mortara punta su Tarantola

Un punto fermo e un punto interrogativo: la Lega s’intesta il candidato sindaco di Mortara, che sarà come ampiamente prevedibile l’attuale vice Gerry Tarantola, e per le alleanze con gli altri partiti del centrodestra si vedrà. «Non chiudiamo la porta a nessuno», ha ripetuto più volte il coordinatore provinciale del partito Jacopo Vignati, senza però rispondere alla domanda se il negoziato a questo punto resta su un tavolo regionale o sarà definito a livello locale.

Le anticipazioni della vigilia hanno dunque trovato conferma nella conferenza stampa che si è conclusa poco fa. A dare l’annuncio è stato il segretario cittadino Simone Ciaramella: sarà Tarantola, che ha affiancato Marco Facchinotti negli ultimi dieci anni, i primi cinque come assessore e gli ultimi cinque anche come vice sindaco, a provare a succedergli. Una scelta nel segno della continuità, hanno insistito tutti, da Vignati a Ciaramella, dal deputato locale Marco Maggioni a Facchinotti.

Quest’ultimo in chiusura ha lasciato trasparire le ragioni di questa improvvisa accelerazione della Lega: «Gli altri partiti del centrodestra sono stati per dieci anni all’opposizione della mia amministrazione, quindi il dialogo parte in salita: bisogna mostrare la volontà di collaborare». Non come ha fatto Paola Savini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che in un’intervista ha chiesto discontinuità e facce nuove, facendo infuriare tutti nella Lega.

Tarantola, in un lunghissimo discorso d’investitura, ha rivendicato gli «ottimi risultati» dell’amministrazione uscente, pur ammettendo «qualche criticità» ma assicurando: «Ho già in mente come risolverle». Sulla sua scelta ha aggiunto: «È stata condivisa da tutti all’unanimità: direttivo, militanti, iscritti. Ho alle spalle una grandissima unità».

Maggiori particolari sull’Informatore vigevanese in edicola giovedì prossimo, 27 gennaio.