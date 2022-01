Chi sarà l'erede di Mattarella al Quirinale?

Assodato che il presidente uscente Sergio Mattarella ha già fatto trasloco dal Quirinale e che Silvio Berlusconi ha ritirato ufficialmente la sua candidatura, non sono moltissimi i nomi rimasti (almeno quelli noti) in corsa per la presidenza della Repubblica.

Da lunedì 24 alle 15 iniziano le operazioni di voto. Probabile che i primi tre scrutini vadano a vuoto, dato che occorre la maggioranza qualificata perché si verifichi l'elezione. Da giovedì (si procederà con una votazione al giorno) ne serviranno solo 505, la maggioranza assoluta. E tutto sarà possibile.

SECONDO VOI COME ANDRA' A FINIRE?

Vi proponiamo, in ordine alfabetico, alcune opzioni, che tengono conto dell'incertezza e delle possibili sorprese. Vi chiediamo di scegliere non il preferito, ma il nome sul quale scommettereste.

