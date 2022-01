Sabato appuntamento nelle piazze con le "Arance della salute" per combattere il cancro

Alla tradizionale iniziativa “Arance della Salute” a favore di Fondazione Airc (Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro) quest’anno ha aderito anche l’istituto comprensivo di viale Libertà, con il progetto “Cancro io ti boccio”. Ai docenti sono stati consegnati dei kit didattici gratuiti per promuovere la corretta alimentazione e l’importanza degli stili di vita sani tra i più giovani. Non solo, i plessi del comprensivo hanno potuto partecipare attivamente alla distribuzione di arance rosse italiane, miele millefiori e e marmellata di arancia con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca in ambito oncologico.

"Sara Lovisa, ricercatrice AIRC: la ricerca è una visione a lungo raggio" Clicca QUI per visualizzare altri video sul canale YouTube di Airc



I cittadini potranno supportare le attività di Airc acquistando i prodotti anche sabato in piazza Ducale a Vigevano e nella piazza della Chiesa della frazione Piccolini. «Oltre alla reticella di 2,5 chili di arance rosse coltivate in Italia (donazione di 10 euro) – fanno sapere da Airc – per fare un pieno di gusto aggiuntivo, sono disponibili anche marmellata d’arancia in vasetto da 240 grammi e miele millefiori in vasetto da 500 grammi».

In Lomellina, i volontari saranno presenti sabato a Borgo San Siro in piazza Unità d’Italia, a Garlasco in piazza Repubblica, a Ottobiano in piazza Italia (davanti al Municipio) e a San Giorgio in piazza Pietro Corti.