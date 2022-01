Test anti-Covid gratuiti a studenti e docenti del Caramuel: adesioni in massa

Quattro giorni di test anti-Covid gratuti e su base volontaria nei locali della scuola per gli studenti e per il personale degli istituti superiori Caramuel, Castoldi, Roncalli di Vigevano. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa, è iniziata oggi (martedì 25 gennaio) e proseguirà anche nelle giornate di domani (26 gennaio) e del 1° febbraio al Caramuel, e del 27 gennaio al Roncalli-Castoldi. Per gli esami verranno utilizzati i tamponi antigenici.

«L'adesione è stata massiccia – riferisce il dirigente scolastico Matteo Loria – con oltre 300 alunni, 65 docenti e 15 Ata che si sottoporranno al tampone. Particolarmente significativo il numero degli studenti, pari a quasi un quarto del totale, tenuto conto che un altro quarto in questo momento non frequenta le lezioni in presenza perché contatto stretto o positivo. Ringraziamo ancora una volta il comitato Cri di Vigevano per la disponibilità e le iniziative congiunte realizzate, sempre rivolte alla tutela della comunità scolastica».