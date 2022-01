A Vigevano tamponi gratuiti per gli studenti fragili

Dopo il picco di quarantene registrato con la ripresa delle lezioni in presenza, la situazione sembra normalizzarsi, seppur con ancora una serie di criticità. Nelle scuole di Vigevano le classi chiuse o in Dad si sono praticamente dimezzate rispetto alla scorsa settimana, come spiega il vicesindaco Antonello Galiani: «Nelle materne comunali – afferma – siamo passati dal 60% di sezioni chiuse di sette giorni fa al 30%. Negli istituti comprensivi, dal 15% al 7-8% di oggi». Intanto, partono nuove iniziative.

Un progetto, presentato oggi (mercoledì), riguarda il nuovo servizio di tamponi antigenici dedicato agli studenti fragili, che sarà attivato grazie a una collaborazione della Croce Rossa di Vigevano. Il progetto si inserisce in un potenziamento dell’ambulatorio di comunità di corso Cavour. Le famiglie di bambini con disabilità, o altre patologie che richiedono assistenza, o con patologie che implicano l’impossibilità di vaccinarsi, o seguite dai servizi sociali, o ancora in condizioni di disagio economico, potranno rivolgersi alla Cri e prenotare (attraverso il portale dedicato, clicca QUI) un tampone antigenico gratuito.

Nella foto, la consigliera Paola Cavallini, presidente della Commissione politiche educative e infermiera professionale del 118

«Da metà dicembre – ha spiegato la consigliera comunale Paola Cavallini, presidente della Commissione politiche educative e infermiera professionale – abbiamo registrato un aumento degli accessi in ospedale e di richieste nelle farmacie per la fascia dai 2 mesi ai 18 anni. Sapendo che la Cri ha attivato da tempo un ambulatorio di comunità, ho chiesto se fosse possibile estenderlo anche agli alunni in condizioni di fragilità, dalle materne alle superiori. Stiamo parlando di una fascia che comprende circail 25% della popolazione scolastica. Abbiamo quindi convocato i dirigenti scolastici, che hanno subito risposto. Ricordiamoci che c’è stato un periodo in cui i tamponi erano esauriti e si potevano fare solo al Pronto soccorso. Credo che questa emergenza stia mettendo in evidenza la necessità di un ritorno alla medicina scolastica, e questa è una mia precisa posizione politica».

Vigevano: alternanza scuola-lavoro in sicurezza grazie ai tamponi rapidi La Croce Rossa effettuarà i test, le scuole capofila sono Castoldi e Caramuel. È stato presentato questa mattina (martedì) il progetto “Alternanza scuola-lavoro sicura”, partito su iniziativa del consigliere comunale – e presidente della commissione comunale politiche educative – Paola Cavallini, in collaborazione con il comitato della Croce Rossa di Vigevano. L'obiettivo è garantire ai ragazzi delle classi terze e quarte una esperienza lavorativa in azienda. Prima dell'inizio dello stage, gli studenti potranno effettuare un tampone rapido gratuito presso il polo Ugart. La prima fase vedrà coinvolti circa 300 studenti di Caramuel, Castoldi e Roncalli.



Sulla difficoltà di accesso ai tamponi è intervenuto il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa: «I sindaci del territorio – ha dichiarato – hanno chiesto che venissero riservati degli “slot” dedicati ai bambini. Avevamo proposto di riaprire il drive-in al palazzetto, ma ci è stato spiegato che non era possibile a causa di difficoltà legate al personale. Lunedì Ats e Asst Pavia hanno comunicato una nuova offerta per gli studenti e questo è senz’altro utile».

PUNTI TAMPONE E FASCE ORARIE RISERVATI ALLE SCUOLE

A Vigevano sono previste, dal lunedì al venerdì (ingresso principale dell’ospedale) tamponi molecolari dalle 10,30 alle 12,30 per la fascia over 6 e tamponi antigenici dalle 12,30 alle 13,30 per la fascia scuola; lunedì e mercoledì molecolari dalle 8,30 alle 10,30 per la fascia 0-6. È possibile prenotare (clicca QUI), avendo a disposizione la prescrizione medica, mediante il portale Prenotasalute di Regione Lombardia (con ricetta medica), oppure chiamando ai numeri 0382-1958463 e 0383-695263, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, o scrivendo alla casella mail presaincarico@asst-pavia.it (con provvedimento Ats/ricetta medica). Tutte le indicazioni sul sito di Ats.