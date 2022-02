Asm Vigevano, parte il nuovo corso

VIGEVANO - Il nuovo corso di Asm Vigevano Lomellina parte con la nomina ad amministratore unico di Veronica Passarella, che ieri mattina è stata presentata dal sindaco Andrea Ceffa in una conferenza stampa in aula consiliare alla quale ha preso parte anche l’assessore alle aziende Partecipate Brunella Avalle.

La conferenza stampa di presentazione dell'amministratore unico di Asm Vigevano Lomellina Veronica Passarella

Il profilo del nuovo amministratore, secondo Ceffa, offre garanzie anche dal punto di vista gestionale. Veronica Passarella, 49 anni, consulente del lavoro, candidata alle scorse elezioni nella civica “Vigevano Riparte” a sostegno di Ceffa resta comunque una scelta politica e di fiducia del primo cittadino. «Il nuovo amministratore, ha affermato Ceffa - raccoglie un testimone importante, in un ruolo delicato e di grande responsabilità».

Veronica Passarella

«Io mi sento più tecnica che politica - ha detto Passarella - In una fase di passaggio come questa va garantita la continuità della gestione, sulla quale intendo però lasciare la mia impronta. Le prime settimane sono esplorative: sto incontrando gli amministratori delle società controllate, i dirigenti, i responsabili dei dipartimenti. Stiamo lavorando sui piani futuri, con un occhio di riguardo al progetto Smart City».

L’impronta dell’amministratore, quindi, ma in linea con gli indirizzi forniti dalla politica, cioè della “proprietà” dell’azienda, che vede il Comune di Vigevano detenere il 99% delle quote. Ceffa ha indicato i dossier aperti sulla quale Passarella dovrà lavorare: oltre a Smart City e la gara per le reti del metano (attesa ormai da decenni), ci sono scelte importanti da compiere entro pochi mesi, come quella che riguarderà l’assetto di Asm Energia: cedere o no l’intero pacchetto azionario all’attuale partner A2A? «Deciderà il consiglio comunale - ha detto il sindaco - ma solo dopo tutti gli approfondimenti necessari. Sarà da vedere, nel caso di una cessione, se sarà possibile vendere direttamente al socio o sarà necessaria una gara. Alcune vicende accadute in altri comuni, con sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, sembrano puntare in questa direzione».