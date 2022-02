Mattarella bis, oggi pomeriggio il giuramento

È in programma per oggi pomeriggio (giovedì), alle ore 15,30, la cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti al Parlamento, che si riunirà in seduta comune nell’Aula di Montecitorio. Gli eventi verrano trasmessi in diretta streaming.

Le dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella del 29 gennaio 2022, al termine dell'incontro con i Presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e della Camera, Roberto Fico, che gli hanno comunicato l'esito della votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. «Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando - sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale – richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati – e, naturalmente, devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti – con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini».

«Successivamente – si legge nella nota ufficiale – il Capo dello Stato deporrà una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Al termine, alle ore 17.00, avrà luogo, nel Salone dei Corazzieri, la cerimonia di insediamento al Palazzo del Quirinale».