Dusan Vlahovic e Carolina, quando il pallone è galeotto!

E' stato il giocatore più chiacchierato del calciomercato di gennaio, adesso “rischia” di diventarlo anche per un fatto di gossip. Molte fonti sembrano infatti confermare che Dusan Vlahovic - centravanti serbo passato dalla Fiorentina alla Juventus per una cifra che, compresi i bonus, finirà per superare i 90 milioni - avrebbe una relazione sentimentale con la 23enne Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Nata a Genova, ma cresciuta a Vigevano insieme a mamma Cristina, scomparsa un anno prima la conquista del titolo, Carolina torna spesso nella città ducale a trovare i nonni e gli amici quando i suoi impegni professionali glielo consentono, non nascondendo al tempo stesso l'amore per la Liguria, dove vive papà Romeo.

Carolina Stramare festeggiata in Piazza Ducale dopo la conquista del titolo di Miss Italia 2019

Diplomata al liceo linguistico, appassionata di equitazione, Carolina è ormai una modella affermata anche se, dopo aver vinto a Jesolo l'80esima edizione del concorso di bellezza, non ha potuto sfruttare appieno i benefici del titolo a causa della pandemia; tuttavia le sue capacità e la sua bellezza le hanno consentito di farsi ugualmente strada. Pur avendo dovuto rinunciare per motivi familiari all'Isola dei Famosi, ha affiancato Enrico Papi nella nuova edizione di Scherzi a Parte, ma il calcio evidentemente è nel suo destino. Grande tifosa bianconera, quest'anno è diventata il volto della Serie B sulla piattaforma streaming Helbiz, il che le ha permesso di accrescere notevolmente il numero di followers che ora sono oltre trecentomila.

Alcune immagini di Carolina tratte dal suo profilo Instagram

In passato Carolina aveva già avuto un legame con un calciatore, Alessio Falsone, che ha militato nel Vigevano in Eccellenza prima di diventare un imprenditore nel ramo della ristorazione. Adesso il colpo di fulmine con Vlahovic. Il tam tam mediatico era già scattato dopo che il serbo era stato avvistato insieme alla Stramare a Firenze, ma negli ultimi giorni i rumors hanno avuto altre conferme, anche perchè, curiosamente, i due hanno festeggiato il compleanno a un solo giorno di distanza, Carolina il 27 gennaio, Dusan, di un anno più giovane, il 28. Che dire, se son rose...