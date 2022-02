Corsi adulti a Mortara, forse finalmente si parte lunedì 14

Il gasolio che era finito è stato rifornito, la caldaia ha ripreso a funzionare e ora nelle aule ci sono 18-19 gradi. Oggi sono state montate le Lim. Resta il problema della connessione a internet, ma sarà risolto provvisoriamente con un modem a chiavetta. «Incrociando le dita - dice l’ingegner Daniele Bonomi, dirigente scolastico del Cpia, il Centro provinciale d’istruzione adulti - se non emergeranno altri problemi contiamo di riuscire finalmente a partire anche nella sede di Mortara con le lezioni in presenza da lunedì 14 febbraio, con orario provvisorio».

Resta il rammarico per i tanti mesi persi: «Certo, se il trasloco a Palazzo del Moro fosse stato fatto ad agosto e non il 4 gennaio… Ma grazie alla didattica a distanza dovremmo comunque essere riusciti a salvare la validità dell’anno scolastico». Comunque Bonomi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: «Per il nostro istituto il Comune ha fatto più nell’ultimo mese che negli otto anni precedenti».

I corsi per adulti hanno oltre cento iscritti e a Mortara non c’è una sede stabile. Negli ultimi anni ne sono state cambiate diverse, tutte provvisorie. E anche stavolta in autunno il Comune - al quale compete per legge la messa a disposizione dei locali - è arrivato senza una soluzione pronta, dopo che quella dello scorso anno si era rivelata non più percorribile.

Per completare l’opera resta ancora un intervento da fare, in programma la prossima settimana. C’è un buco nel tetto, le tegole sono spostate e i piccioni continuano a penetrare nel sottotetto. Ne sono stati rimossi diversi morti, ma il problema non è stato risolto. Ora i muratori saliranno sul tetto a sistemare i coppi. Poi potrà essere anche stuccata la crepa nel controsoffitto di un’aula.