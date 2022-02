Gli studenti del Casale di Vigevano realizzano una mappa digitale della Memoria

Basta inquadrare con lo smartphone uno dei sei Qr Code sulla mappa per accedere ai contenuti digitali de “I luoghi della Memoria”, il progetto realizzato dagli studenti della classe 2D Afm (Amministrazione, finanza e marketing) dell’istituto Casale di Vigevano. L’obiettivo è far conoscere gli spazi e le storie legati ai «personaggi vigevanesi che hanno lottato per impedire al nazifascismo di costruire un mondo basato sull’odio, sul razzismo, sulla prevaricazione e sul disprezzo per la vita altrui», fanno sapere dalla scuola.

La mappa realizzata dagli studenti della 2D Afm del Casale di Vigevano

Dal monumento della Resistenza di Alberto Ghinzani al parco Parri, alle storie di Anna Botto, Giovanni Leoni, Teresio Olivelli. L’iniziativa è stata promossa, in occasione della “Giornata della Memoria”, incrociando l’educazione civica con un approfondimento sulla storia e sui protagonisti della città Ducale. I ragazzi – seguiti dai docenti Giuseppe Carniglia, Elena Gorini e Assunta Santarsiero – hanno partecipato a lezioni sul genocidio degli ebrei e delle altre vittime dei campi di concentramento, e sulla questione della cittadinanza, con un focus dedicato ai protagonisti vigevanesi che hanno partecipato alla Seconda guerra mondiale, e riflettendo sull’esempio di alto senso civico, che in alcuni casi è arrivato a costare loro la vita.

Il monumento alla Resistenza di Vigevano al parco Parri è stato realizzato dallo scultore di origini lomelline Alberto Ghinzani



«Sono progetti come questo che danno senso all’insegnamento dell’educazione civica – è il commento del dirigente scolastico del Casale, la professoressa Elda Frojo – perché consentono agli studenti di confrontarsi con modelli che hanno espresso al più alto grado le virtù civiche che gli chiediamo di fare loro, a partire dal sacrificio non per se stessi, ma per gli altri e per la comunità in cui vivono, un valore a cui non possiamo rinunciare quando ancora viviamo la pandemia, che ci ricorda ogni giorno le conseguenze sugli altri delle nostre azioni, e un crescente egoismo che permea la nostra società».

Tra i relatori del percorso, anche l’ex sindaco di Vigevano (tra il 1980 e il 1985) Carlo Santagostino, che ha tenuto ai ragazzi una lezione dedicata alla Costituzione; Santagostino, insieme a Ferruccio Quaroni, è inoltre l’autore del volume “Guida ai luoghi della Memoria di Vigevano. Luoghi, personaggi, memorie e percorsi collegati alla Costituzione Italiana”, a cura de “La Barriera”, pubblicato nel 2019. La mappa, che è a disposizione della cittadinanza e verrà pubblicata anche sul sito dell’istituto Casale, è partita proprio dalla consultazione di questo libro, che ha dato il via all’esplorazione dei luoghi raccontati.

La copertina del volume di Ferruccio Quaroni e Carlo Santagostino "Guida ai luoghi della Memoria di Vigevano" (edizione La Barriera)

«Si tratta – spiega la professoressa Elena Gorini – della rappresentazione grafica dei luoghi della memoria di Vigevano, ovvero i luoghi pubblici dove si trovano pietre di inciampo, lapidi, monumenti che ricordano la Resistenza e il sacrificio di cittadini che, opponendosi al nazi-fascismo, furono deportati nei campi di sterminio». Uno strumento quindi in più, «per rendere vivo il ricordo tra i giovani – aggiunge la professoressa Assunta Santarsiero –, tenendo presente che i rigurgiti di antisemitismo e la nostalgia per i totalitarismi sono tuttora all’ordine del giorno».