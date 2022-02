Boscaglia e alberi pericolosi in via Santa Maria: l'area è del Comune VIDEO

VIGEVANO - Una fettina di terreno, dalla rotatoria di via Santa Maria fino a quella di corso Brodolini, su tutto il lato destro. Da tempo chi vive in zona segnala la potenziale pericolosità di alberi altissimi e da potare (o abbattere se ormai morti) oltre a una fitta e inestricabile boscaglia. GUARDA IL VIDEO

Tutto ciò proprio di fronte a due scuola, la primaria Anna Botto, oltre alla scuola dell'infanzia statale in un tratto di strada che i bambini utilizzano per arrivare a scuola o quando terminano le lezioni. Ma la notizia sconcertante è che quel pezzo di terra è di proprietà del Comune dal 2004. Mai inserito, però, in un programma di interventi di manutenzione o almeno di monitoraggio.