Auto, scatola nera obbligatoria dal mese di luglio: ecco i veicoli interessati

Il nuovo regolamento europeo per garantire la sicurezza dei veicoli e la protezione degli utenti vulnerabili della strada – in particolare ciclisti e pedoni – entrerà in vigore dal 6 luglio 2022. Da quella data, tutte le case costruttrici potranno omologare i nuovi veicoli (auto e veicoli commerciali) solo se saranno provvisti di scatola nera. E, dal luglio 2024, l'obbligo riguarderà anche qualsiasi auto nuova venduta.

Nessuna novità, per il momento, per le altre auto già immatricolate. La normativa Ue garantisce che la scatola nera memorizzerà solo i dati in un arco di tempo limitato, cioè prima e dopo l'eventuale impatto. Dati che saranno protetti e a disposizione solo delle autorità nazionali, in modo da tutelare la privacy dei cittadini coinvolti in caso di sinistro stradale.

Gli articoli del regolamento Ue 2019/2144 in cui si parla della scatola nera e della tutela dei dati dei cittadini (QUI il testo completo)

SCATOLA NERA O BLACK BOX: UNA SCHEDA (foto da Wikipedia)



Si tratta di un dispositivo elettronico che contiene un localizzatore Gps in grado di registrare le informazioni sul mezzo di trasporto e monitorare il comportamento del guidatore. Che cosa registra esattamente il dispositivo? La posizione e tutti gli spostamenti effettuati dal veicolo, le accelerazioni e le decelerazioni, i chilometri percorsi, l'attivazione dei sistemi di sicurezza (ad esempio, la frenata automatica d'emergenza), gli impatti con altri veicoli o contro degli ostacoli. Tra i benefici, in caso di furto, la possibilità di geolocalizzare il proprio veicolo. E anche delle agevolazioni sull'assicurazione, con sconti sulla tariffa Rca per chi decide di installarla (in media il 20% delle polizze).

GLI ALTRI OBBLIGHI PREVISTI

Ma la black box non è l'unico dispositivo previsto nel regolamento Ue 2019/2144. Tutti i nuovi veicoli, infatti, dovranno essere dotati dei seguenti sistemi di sicurezza, denominati Adas, acronimo di Advanced Driver Assistance Systems (sistema avanzato di assistenza alla guida):

adattamento intelligente della velocità

interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock (funziona come un etilometro, impedendo l'accensione del veicolo se il guidatore ha assunto bevande alcoliche)

(funziona come un etilometro, impedendo l'accensione del veicolo se il guidatore ha assunto bevande alcoliche) avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente

avviso avanzato di distrazione del conducente

segnalazione di arresto di emergenza

rilevamento in retromarcia

registratore di dati di evento

sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici

IN LOMBARDIA IL SISTEMA MOVE-IN: LA SCATOLA NERA PER LE AUTO INQUINANTI

In Lombardia, i proprietari di un veicolo benzina Euro 0, 1 o diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 oggetto di limitazione alla circolazione, grazie al sistema MoVe-In possono circolare senza blocchi orari o giornalieri, rispettando solo un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale, calcolato in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo.

Si tratta di un progetto sperimentale, avviato nel 2019 che «promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato – spiegano dalla Regione – Una scatola nera, installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti».