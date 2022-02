Mortara, i lavori all'isola ecologica non vanno avanti

Il cantiere della nuova isola ecologica di Mortara in strada Cassagalla, fermo da mesi, doveva ripartire dal 1° febbraio. Così almeno aveva annunciato due settimane fa il direttore dei lavori.

Così invece non è stato, come si può verificare osservando l’area che si affaccia sul secondo parcheggio dell’iper Bennet, oltre la circonvallazione: i materiali accatastati non sono stati neanche toccati, gli scavi sono sempre allo stesso livello, addetti dell’impresa appaltatrice Sial Impianti di Cusago non ce n’è.

Gli unici lavoratori sono all’esterno delle transenne: una squadra di AsM impegnata negli allacciamenti alle reti dell’acquedotto e di fognatura. L’opera, molto attesa, ha un costo di 452.498 euro. Doveva essere pronta per metà gennaio, poi si è parlato di fine febbraio. Anche questo termine pare ormai impossibile da rispettare.