Addio all'obbligo di mascherine all'aperto: cosa cambia da oggi

Da oggi (venerdì 11 febbraio) cade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, in base alle nuove disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della salute dell'8 febbraio. Rimane però necessario avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare in caso di assembramenti o comunque se ci si trova in un luogo all'aperto affollato. Fino al 31 marzo, le mascherine andranno indossate nei luoghi al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

#11febbraio termina l’obbligo di indossare la #mascherina all’aperto



Ricorda che la mascherina è uno dei mezzi più efficaci per proteggerci dal contagio da #COVID19.

Portala sempre con te e indossala in caso di assembramenti, al chiuso e dove è prevista da norme e linee guida pic.twitter.com/u6xcXbIWQ6 — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) February 10, 2022

Rimane obbligatorio indossare le mascherine Ffp2 per frequentare:

spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche

locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili

eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto

su tutti i mezzi di trasporto

Sono esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina:

i bambini di età inferiore ai sei anni

le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo

i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

RIAPERTURA DISCOTECHE

Dall'11 febbraio potranno inoltre riaprire le discoteche, le sale da ballo e i locali assimilati, con capienza ridotta al 75% all'aperto e al 50% al chiuso. Potranno accedervi solo i clienti muniti di super green pass, e occorrerà indossare la mascherina, tranne quando si balla. «Dopo due anni di enormi difficoltà – ha dichiarato il presidente nazionale Maurizio Pasca di Silb Fipe, l'associazione italiana delle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo – a cui si è aggiunta la doccia fredda che ci ha imposto una nuova chiusura a ridosso delle festività di fine anno, abbiamo bisogno di riappropriarci del nostro diritto al lavoro. Ne abbiamo bisogno per scongiurare lo spettro del fallimento che aleggia sulle nostre imprese in grande difficoltà. Tra l’altro non posso evitare di far notare che, come già successo in passato, anche quest’ultima chiusura delle discoteche non ha scongiurato il rischio assembramenti, tant’è che si è ballato ovunque e senza il controllo che avrebbero garantito i nostri imprenditori».