Vaccinazioni per i più piccoli: nuovo "open day"

Torna domani e domenica, all'hub del centro commerciale "Il Ducale" di viale Industria a Vigevano, l'appuntamento con l'«open day» per le vaccinazioni anti-Covid riservato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Le strutture coinvolte, oltre a quella vigevanese, sono il palaCampus di Pavia e la sede Auser di Voghera: l'accesso sarà diretto e senza prenotazione. I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori.

L'hub vaccinale di Vigevano, al centro commerciale "Il Ducale"

Negli scorsi due fine settimana, in occasione degli altri appuntamenti dedicati ai più piccoli, sono stati complessivamente 1.700 i bambini che hanno ricevuto la dose di vaccino. Gli accessi a Vigevano sono previsti sabato e domenica dalle 8 alle 20; a Pavia sabato dalle 14 alle 20 e dalle 8 alle 14 e a Voghera sabato e domenica dalle 8 alle 20. In quest'ultimo caso, solo domenica, sarà concesso l'accesso anche agli adulti che devono sottoporsi alla prima dose o a quella "booster": l'orario sarà dalle 8 alle 20. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito https://www.ats-pavia.it/