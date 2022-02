Parco Parri, ingressi chiusi e poca manutenzione: «Stop alla gestione privata, deve tornare al Comune»

VIGEVANO - Una passeggiata al Parco Parri con il consigliere del Polo Laico Luca Bellazzi. La situazione dell'area (con un solo ingresso aperto su 5), sempre sciatta e giudicata insoddisfacente dal Comune stesso, le proposte per una gestione diversa, l'idea di parco per tutta la città e non solo di un giardinetto con qualche gioco.

Questo ancora oggi il quadro della principale area verde della città, ormai affidata a una gestione esterna da 7 anni. La convenzione, scaduta nel 2020, è stata prorogata nel periodo pandemico, ma le proposte di rinnovo da parte del Comune contengono maggiori impegni per la gestione, che sino ad ora non pare orientata ad accettare. Sino a quando durerà la proroga e come verrà risolta la situazione dall'amministrazione?

Nel video (immagini di Josè Lattari) l'intervista con Luca Bellazzi