Andrew Villani: lo scrittore che convive col tumore

Lo dice, con ironia ma senza nascondersi. «Ho l’hobby del tumore». Ne ha avuti due in trent’anni di vita e, in compenso, non prende l’influenza da quando andava alle superiori. Il concorso forse non era il non plus ultra, dal punto di vista letterario, ma poco importa: il terzo posto gli ha permesso grazie al racconto da lui inviato di ripercorrere quegli anni di terapie vissuti sulla propria pelle.

Il testo s’intitola “Non sapevo di essere un chicco di mais”. Il tumore («non chiamatelo cancro, è anacronistico») ti obbliga a conviverci. «Il chicco non è conscio di poter evolvere in pop-corn, ha bisogno di una padella e di un fuoco, o se preferite di un microonde, per vivere questa trasformazione». Andrew Villani, vigevanese, 34 anni, ha partecipato al premio letterario “Federica - Le parole della vita” promosso dalla fondazione Aiom, Associazione italiana di oncologia medica e dalla Rete nazionale pazienti Italia. Incentiva i pazienti oncologici a raccontare le proprie esperienze. Tre poesie e tre racconti scelti ogni anno, premiati e poi pubblicati. C’è anche quello di Villani, che ha «condiviso il suo sguardo nell’affrontare la malattia e le relative cure, differente dal solito lessico militare: “battaglia, guerriero, leonessa” che per molti oncologi è dannoso e controproducente».

Andrew Villani

Ecco il racconto completo:

Era lunedì 16 luglio 2018. Nel fine settimana ero stato a Milano Marittima per un addio al celibato che avevo vissuto da sobrio e non per scelta. Dovevo farlo. Ogni lunedì è traumatico, ma questo lo sarebbe stato più di ogni altro e non per la nostalgia del mare. E dire che poteva lo stesso essere una giornata di gioia. Gioia e pianura padana, per la precisione Milano, in un torrido pomeriggio, sono due rette parallele, ma ricorreva il primo anniversario da una colectomia totale. Ci sarebbe stato da festeggiare, invece, per quel giorno, avevo programmata una risonanza magnetica alla testa al San Raffaele. L’esame me lo aveva prenotato un caro amico medico, ma in ospedale mi ero recato da solo. Era una precisa scelta. Nella piccole gioie, ma anche nei possibili dolori, era una linea da seguire. Dovevo prima conoscere, comprendere ed elaborare per poi, forse, condividere. Terminato l’esame - traumautico se si soffre di claustrofobia – ricevetti una chiamata da un numero sconosciuto quando ero in attesa del bus: “É già andato via? Ci servirebbero delle immagini più nitide di una sezione. Stia sereno, tutto bene, però potrebbe tornare indietro?”. Stia sereno, pronunciato alle otto di sera, da chi ti vuole riguardare dentro la testa, equivale a dieci minuti della tua ragazza che ti dice: “Ok, va bene. Fai come vuoi”. La fuga, siamo seri, è l’istinto naturale che ti pervade, ma alla fine riuscii a obbligare le mie gambe ad andare nella giusta direzione. I famosi cinque minuti divennero una mezz’ora. Uscito dall’ospedale, questa volta in via definitiva, arrivò un’altra chiamata. Raffaele, l’amico medico che lavorava nello stesso istituto, mi disse che aveva visto le immagini e che nel lato destro era presente una massa. La mia bocca emise un suono onomatopeico e poi cadde la linea. Ormai ero esausto. Come si toglie una massa dalla testa? Come fa a crescerti dentro? Si espande così, in maniera abusiva, senza pagare un affitto, e neppure te ne accorgi? Il peggior inquilino di sempre. Ero passato dall’assilliarmi con la domanda “Che ci faccio qui?” alla variante “Che ci fa lei qui?”. Prima non c’era e ora sì. Certe notizie credi sempre che tocchino gli altri. La sola ricerca di un nome e cognome per questo ospite ha richiesto nove mesi, scanditi da esami diagnostici, visite specialistiche, valutazioni anatomopatologiche e chemioterapia. Nel nostro inconscio, pronunciare il termine cancro, genera la sensazione di una condanna, come se il solo dirlo potesse contagiare. In tv, nei film, in radio, nei romanzi, sui social, nei racconti sentiti da chiunque, conoscenti parenti e amici che siano, emerge immediata l’idea del male incurabile. Superato questo primo approccio, subentra la narrazione militare: dovremo vestire i panni del soldato per combattere una guerra, fatta di molte battaglie, armandoci di coraggio da guerriero o da leonessa. In alternativa, ma anche volendo in combinazione, vi è pure la narrazione del dono. Insomma, conversare di cancro, oggi, fa paura ed è un tabù, avvolto da un certo alone di mistero e falsi miti, come ieri. Il primo sbaglio è pensare di attraversare questa fase come un rapporto uno contro uno. Da una parte c’è la malattia, che è una, vero, ma dall’altra non c’è un singolo, bensì un nucleo composto dal paziente, dalla sua famiglia, dai suoi affetti e dal personale medico. Non si è soli ed è cruciale comprenderlo il prima possibile. Non bisogna neppure cascare nella tentazione della ricerca di risposte, o peggio ancora soluzioni, da Dr.Google e lo scrive una persona che, in nove mesi composti da punti di domanda, non lo ha mai consultato. Lo so, lo so, un vero affronto. Colpa mia, lo ammetto. Ora siamo tutti, va bene facciamo molti, esperti in virologia e infettivologia, ma io scelsi di non prendere svariate specializzazioni last minute in medicina. Mi affidai al primario, seppur le sue prime parole furono: “É strano. Molto strano.” e le successive “Non ho mai visto nulla del genere”. Non pensai di saperne più di lui. Quando ho letto il referto di dodici ore di intervento, eseguito da un’équipe di dodici persone, ho cercato su google “petrosectomia”, il primo termine delle tre righe di dettaglio; mi è uscita solo per questo una spiegazione di 47 parole dal sito starbene.it. A posto così. Prima di iniziare la chemioterapia, oltre alle ottime informazioni scientifiche ricevute, avrei voluto sapere come sarebbe stato vivere la quotidianità, le esperienze dirette lato paziente, tuttavia, mancano narrazioni valide di questo genere. Mi ritrovavo immerso nella mia mente in immagini fuorvianti: chi lo avrebbe mai detto che l’attività più intensa della somministrazione della chemio sarebbe stata pesare sacchetti di urina? Mentre, dal lato delle parole, mi ritrovato circondato da vocaboli inutili quali battaglia, eroe, guerriero, leonessa, vittoria, sconfitta. Sono tutte cazzate, enormi cazzate, da debellare anch’esse come i tumori. Non vi sono vincenti e perdenti, vi sono vita e morte. Solo questo. Dentro o fuori. Chi non sopravvive è un perdente? Chi guarisce è un vincente? Un bambino, che muore, ha fatto qualcosa in meno di qualcuno che vive? Ha avuto un desiderio o uno spirito inferiore? C’è qualcuno che crede che vi siano differenze? La malattia non si sceglie, arriva. Anzi, spesso, te ne accorgi che era già li da tempo. Era parte di te, ma tu non ne eri consapevole. La malattia, qualunque essa sia, è un dono? Vi è mai capitato di sentire qualcuno dire: "Oggi vorrei proprio scoprire di avere un tumore?" Oh, incredibile, non avviene. No, dono, è un altro termine improprio. Meglio parlare di opportunità. Ok, quindi, è un'opportunità? Si e no. Può esserlo, ma non deve esserlo per forza. Dipende tutto da come affronti le situazioni. Credo che sorridere alla vita, anche quando vorresti fare l’opposto, non guasti mai. É la più grande lezione di vita, ma che divenne poi di morte, che ho appreso in adolescenza. Quindi un sorriso può curare? Si e no. É l’angolazione di partenza che è sbagliata. Un sorriso può far male? No. Non ti curerà, questo no, purtruppo, ma l’approccio e lo spirito, oltre che per te, hanno un peso enorme anche per il tuo nucleo. Loro, sì, potranno essere curati da questo gesto. Quindi devo sorridere per forza? No, come coi sorrisi di circostanza a lavoro, non devi. É un se puoi, se te la senti, fallo. Ognuno di noi è differente. Un giorno ho capito che siamo come un chicco di mais. Lui, il chicco, non è conscio di poter evolvere in pop-corn, ha bisogno di una padella e di un fuoco, o se preferite di un microonde, per vivere questa trasformazione. Però, attenzione, non tutti ci riescono. Non è un percorso facile evolvere venendo buttati in una padella rovente, non vi pare? Alcuni restano così come erano, altri si bruciano. Non ci sono mai certezze. Vi sono opportunità e trame possibili. E va bene così perché, la verità, è che ci fa paura l'idea di scomparire, l'idea che tutto quello a cui ci si aggrappa, prima o poi, dovrà morire, però ci si può concentrare solo sul poi.









La scrittura come strumento terapeutico. Cosa gli ha insegnato tutto questo? «Innanzitutto, non è così raro avere un tumore raro (il 25% delle nuove diagnosi sono di rarità), ma questo è un altro discorso fatto di numeri e statistiche. Il primo episodio è relativo a un tumore genetico ereditario all’apparato gastrointestinale, monitorato dall’adolescenza e per cui ho sostenuto un intervento a luglio 2017, mentre il secondo riguarda un rabdomiosarcoma baso cranico. Per queste patologie sono seguito dall’Istituto Tumori di Milano, dal San Raffaele e dallo Cnao di Pavia. Per il resto, tra un esame e un consulto, lavoro in un fondo d’investimento nel settore fotovoltaico e porto avanti le mie passioni. A oggi, l’unica limitazione, è non poter più giocare a basket, ma per gli altri, dato l’assenza di talento e coordinazione, direi che è una fortuna».

Il Cnao di Pavia 18 marzo dalle 17 alle 18 farà una visita virtuale, aperta a chiunque, della loro struttura. Qua il link per registrarsi:

Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica si trova a Pavia presso il policlinico San Matteo

«In istituto – prosegue – durante la chemio venni inserito in un progetto sperimentale di medicina narrativa. Non riuscii a scrivere neanche una parola. Ho iniziato dopo il primo intervento alla testa. Partecipando al premio ho pensato che avrei potuto donare a una persona, anche a una soltanto, qualcosa che mi era mancato di un argomento che è ancora tabù».







Un approfondimento sulle attività del Cnao

La notorietà mediatica.

Andrew Villani era diventato famoso nell’autunno 2020. Sul web imperversava il caso mediatico di Martina Luoni, giovane (e sfortunata) paziente oncologica. Lamentava che, per colpa dei pazienti Covid che intasavano le terapie intensive, ci rimettessero quelli come lei e che, oltretutto, fatto poi smentito, si era vista cancellare un intervento salvavita.





Martina Luoni

«Ne analizzai le affermazioni – spiega il vigevanese – che non mi tornavano. Anche io avevo un tumore nello stesso distretto del corpo. Trovavo labile il confine tra lo sfogo doveroso rivolto a chi non rispettava le disposizioni sanitarie, e la voglia di celebrità». Il messaggio di Villani su Facebook divenne popolarissimo: oltre alla ripresa del portale Facebook Butac - Bufale un tanto al chilo, è arrivata anche la collaborazione con Torino Medica, rivista dell’ordine dei medici piemontese, per il progetto “Oncologia contemporanea”. Vuole cambiare l’approccio.

«L’idea che molti hanno del malato oncologico e delle terapie, l’idea che avevo io stesso, è anacronistica. Il nostro immaginario è influenzato da scene, che non dico non siano state vere, ma lo erano venti, se non trenta anni fa. Questo è quello che ho compreso sia vivendolo in prima persona sia nei preziosi dialoghi coi volontari LILT presenti in reparto, persone che mettono la propria esperienza passata al servizio del presente. Nel frattempo, la medicina è andata avanti e lo ha fatto con la stessa rapidità, ad esempio, dei cellulari: negli anni ’90 erano delle cabine telefoniche e adesso sono dei computer che mettiamo nella tasca dei pantaloni. I farmaci chemioterapici e il loro dosaggio sono frutto di uno studio accurato della singola persona. Sono come un abito su misura. Ogni situazione è differente, e una risposta che può andar bene a me, può non essere su misura per un’altra, però le domande, queste sì, sono unisex e le conosco bene. Tutti crediamo che certe notizie tocchino sempre agli altri. Nel nostro inconscio, pronunciare il termine tumore (non uso "cancro" perché è antiquato), genera la sensazione di una condanna definitiva, come se il solo dirlo potesse contagiare. Il messaggio che posso dare è che non si è soli ed è cruciale comprenderlo il prima possibile. Non stiamo facendo un uno contro uno. Da una parte c’è la malattia, che è una, vero, ma dall’altra c’è un nucleo composto dal paziente, dalla sua famiglia, dai suoi affetti e dal personale medico».

Andrew Villani

Il Covid blocca davvero i pazienti oncologici?

«Posso permettermi di parlare con cognizione soltanto della mia esperienza diretta e, quindi, rispondo di no. Sono stato oggetto di una possibile recidiva, mentre vivevamo il picco della seconda ondata, e non ho mai avuto problemi coi controlli, anzi, nel mentre, vennero intensificati per un semestre. Questo, però, non vuol dire che tutto funzioni alla perfezione. Sono consapevole di essere stato fortunato a ritrovarmi sempre in contesti ospedalieri virtuosi, ma non sono purtroppo la regola. I continui tagli alla sanità comportano una carenza di strumenti e di personale e, di conseguenza, anche un minor tempo a disposizione da dedicare a ogni singolo malato, a prescindere dalla propria competenza e passione per la professione. Di certo, questo lungo periodo, oltre a non aver agevolato la serenità dei pazienti oncologici nell’accesso alle strutture e nell’esecuzione stessa delle terapie, ha portato in dote un problema ancora peggiore: la mancata attività di prevenzione, un danno enorme. Quanti non riceveranno una diagnosi? Quanti in ritardo? Per chi mi cura è la preoccupazione più grande, visto che la medicina è andata avanti rapidamente, coi farmaci chemioterapici e il loro dosaggio ormai calibrati sulla singola persona».

Andrew Villani è anche l'autore de "La maschera", un racconto a puntate pubblicato sulla sua pagina Facebook. Lo riproponiamo, in formato integrale.