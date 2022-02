Open day per i bambini, flop imbarazzante

Un flop imbarazzante: è l’esito del terzo fine settimana consecutivo di Open day voluto dalla Regione per vaccinare la fascia d’età 5-11 anni con accesso libero. All’hub di Asst al centro commerciale “Il Ducale” in due giorni sono state somministrate la bellezza di 21 dosi senza prenotazione, 10 sabato (che si sono aggiunte alle 180 con prenotazione) e 11 domenica. A Voghera i numeri sono stati ancora più irrisori: 9 nel totale dei due giorni.

È il frutto anche dell’incomprensibile ritardo con cui queste iniziative vengono annunciate: la comunicazione di Ats sulla partecipazione all’Open day degli hub della provincia di Pavia è stata diffusa agli organi d’informazione solo alle 13 di venerdì.

Si consideri che, se di sabato il centro vaccinale del Ducale è sempre aperto e l’Open day si è sovrapposto alla normale attività di una struttura già funzionante senza aggravio di costi, la domenica invece di solito l’hub è chiuso ed è stato tenuto aperto apposta per 12 ore, dalle 8 alle 20, impiegando su due turni medici, infermieri e amministrativi. Il tutto per vaccinare meno di un bambino all’ora.

Già nei due precedenti fine settimana i numeri erano stati modesti, soprattutto se confrontati con quelli che si fanno con le regolari prenotazioni. Queste iniziative - ormai è chiaro a tutti, tranne forse che alla Regione - sono onerosissime e apportano un contributo insignificante alla campagna vaccinale. Quel che era accaduto lo scorso giugno per gli Open day riservati agli anziani - in una domenica si presentarono in tre - non è servito d’insegnamento.