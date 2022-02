Barbieri apre la campagna elettorale con tre donne

Chiamando tre donne, espressione delle varie forze che lo sosterranno, a presentare parti del programma, Marco Barbieri ieri sera ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per il centrosinistra a Mortara. L’esponente Pd sta aggregando una coalizione composta anche da Movimento 5 Stelle, Articolo Uno e una lista civica. Che il candidato sarà lui non è ancora ufficiale ma pare assolutamente scontato.

Nella sede del “Comitato promotore” che ha aperto in viale Parini sono intervenute Daniela Cattelan, infermiera caposala, esponente del Movimento 5 Stelle, per parlare di sanità, Luisa Della Bella, avvocato, già candidata nella civica che l’aveva sostenuto nel 2017, sulla sicurezza, e Cinzia Materossi, di Articolo Uno, sull’ambiente.

Barbieri, da parte sua, ha insistito molto su temi come il decoro urbano e «cose normali alle quali i mortaresi hanno diritto», come avere strade e marciapiedi in ordine, verde curato, una città pulita, un’illuminazione pubblica adeguata e soprattutto funzionante.

