Il punto vaccinale allestito a misura di bambino

Un centro vaccinale a misura di bambino, per rendere gli spazi più caldi, colorati ed accoglienti. Oggi alle 14,30 al "punto arancio" dell'hub di Asst, al centro commerciale Il Ducale, quello utilizzato per le somministrazioni pediatriche ai piccoli da 5 a 11 anni, è stato inaugurato l'allestimento realizzato con 500 disegni realizzati dagli alunni delle scuole vigevanesi, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche educative del Comune.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Andrea Ceffa, il vice sindaco Antonello Galiani, l'assessore ai Servizi Sociali Marzia Segù e il consigliere comunale Alessandro Rubino e, per Asst, il direttore socio sanitario Gianluca Peschi e il responsabile del centro vaccinale, Daniele Maniaci. In questi giorni la struttura vigevanese, la più importante di Asst, ha tagliato il traguardo delle 200 mila somministrazioni, di cui circa 5 mila alla fascia 5-11 anni.