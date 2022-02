Mensa scolastica, a Gravellona Lomellina è attivo il buono pasto “sospeso”

Le famiglie gravellonesi possono richiedere l’assegnazione del buono pasto “sospeso” per la mensa scolastica, un’iniziativa che era stata promossa nei mesi scorsi dal gruppo di opposizione “Alternativa comune” per agevolare chi sta attraversando un momento di difficoltà economica. È stato infatti creato un fondo dedicato, alimentato da alcune iniziative benefiche e dai gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Potranno beneficiarne le famiglie con bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Figari e la primaria Delucca del paese, «residenti da almeno 12 mesi antecedenti l’inizio dell’anno scolastico frequentato», si legge nel regolamento. Per fare richiesta occorre compilare un modulo e fornire il modello Isee al Comune (QUI la documentazione da scaricare).

La locandina dell'iniziativa

«Riusciremo a distribuire circa 300 buoni pasto, corrispondenti a 1450 euro spiega il capogruppo di minoranza Luca Bloise, tra i promotori dell’iniziativa – E, a fine mese, verranno inseriti anche i nostri gettoni di presenza come consiglieri, circa altri 300 euro. Ci auguriamo di riuscire a dare un contributo concreto a tutte quelle famiglie che, a causa anche della situazione pandemica, oggi fanno fatica a sostenere i costi della refezione. Ringraziamo – conclude il consigliere Bloise – il Lions Club di Cilavegna, il motoclub di Gravellona e l’Avis podistico per il sostegno economico, insieme alle attività commerciali che hanno dato il loro contributo per la lotteria organizzata a dicembre, che ha portato in cassa circa 300 euro».