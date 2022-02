Sicurezza, rifiuti e un posto in giunta: ecco Alleanza Tricolore

VIGEVANO - "Saremo propositivi sui temi che ci stanno a cuore: sicurezza, rifiuti, lavoro. Lanceremo proposte, come ho sempre fatto anche dai banchi della minoranza". Chiederete un cambiamento della rappresentanza in giunta? "Sì, credo sia fisiologico che una nuova forza abbia una rappresentanza in giunta, del resto diventiamo il secondo gruppo dopo la Lega. Se cambia la composizione della maggioranza è normale chiedere adeguamenti, ma di questo parleremo col sindaco Ceffa, a cui spettano le decisioni sulla formazione della giunta".

LA PRESENTAZIONE

Si potrebbe riassumere così la conferenza stampa di presentazione tenuta questa mattina da Alleanza Tricolore, il nuovo gruppo consiliare formato dalle consigliere Emma Stepan e Claudia Montagnana (elette a settembre 2020 con Fratelli d'Italia) e Furio Suvilla, che invece a capo di Vigevano Futura aveva condotto una campagna elettorale in antagonismo all'attuale sindaco Andrea Ceffa e sino a martedì scorso (data dell'ultima seduta di consiglio) sedeva sui banchi della minoranza.

Da sinistra Emma Stepan, Furio Suvilla, Claudia Montagnana

"IN LINEA CON GIORGIA MELONI"

Alleanza Tricolore, hanno spiegato i tre consiglieri, è una formazione locale, "perchè in generale siamo in linea con le politiche proposte dalla leader di Fdi Giorgia Meloni". Per quanto riguarda il passaggio in maggioranza, ha detto Suvilla, anche stando dall'altra parte, ho cercato sempre collaborazione e dialogo, associando sempre proposte alle critiche. La cosa importante è parlare di problemi e soluzioni per la città, a partire da sicurezza e rifiuti. Ci sono criticità su entrambe le questioni, riconosciute anche dal sindaco: su questo vogliamo confrontarci". Maggior controlli in centro e cassonetti intelligenti sono le idee che verranno suggerite al primo cittadino e agli alleati.

VALZER DI POLTRONE?

E potrebbe essere proprio quello alla sicurezza e alla Polizia Locale l'assessorato che verrà richiesto, anche se per ora Alleanza Tricolore non scopre le carte. Con tutta probabilità se verrà proposta al sindaco la nomina di un assessore si tratterà di un nome esterno, dato che i consiglieri, entrando in giunta, dovrebbero lasciare il loro seggio, che verrebbe occupato dai primi esclusi dalle liste di provenienza. E non è detto che questi siano in linea con un gruppo non espresso dal voto popolare del 2020. Inoltre la Lega, tramite l'ex sindaco Andrea Sala, ha già fatto sapere che un eventuale tavolo sulla spartizione degli assessorati non potrà toccare quelli in dote alla Lega: come dire vedetevela voi con Forza Italia e Fratelli d'Italia, dato che qualcuno dovrà "mollare" qualcosa per far posto ad Alleanza Tricolore.

IL CASO STEPAN

Un discorso a parte sulla fuoriuscita dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Emma Stepan, che ricopriva anche l'incarico di capogruppo. La diretta interessata, coinvolta recentemente in un caso riguardante un post cui social nel Giorno della Memoria, ha consegnato alla stampa una dichiarazione scritta. "Da agosto in poi non ho più avuto contatti con il commissario cittadino Raimondo - ha detto soltanto - e le mie iniziative sono state accolte con indifferenza. Se il capogruppo viene emarginato, il capogruppo se ne va".

Qui sotto la dichiarazione scritta di Stepan: cliccare sull'immagine per ingrandire.