Carolina Stramare, da Miss Italia a "Lady" Vlahovic

Settimane fa eravamo stati tra i primi ad anticipare la “love story” tra Carolina Stramare, Miss Italia 2019, e Dusan Vlahovic, il nuovo centravanti della Juventus che per la modella e attuale volto della serie B sulla piattaforma Helbiz Live avrebbe lasciato la precedente fiamma, l’attrice e conduttrice televisiva napoletana Mariasole Pollio.

Dusan Vlahovic, 22 anni da poco compiuti, è passato nel mercato di gennaio dalla Fiorentina alla Juventus

Ormai della notizia si è impossessato il web e tutti i giornali, non solo le testate che abitualmente si occupano di gossip. Con il passare dei giorni sono arrivate sempre maggiori conferme su questa relazione sentimentale, esplosa a fine gennaio in prossimità del compleanno ravvicinato dei due (un solo giorno di differenza, anche se Dusan è più giovane di un anno) e che fa parlare anche per le mai celate simpatie bianconere di Carolina.

Una recente immagine di Carolina Stramare nella sua professione di modella

E una nella vesti di conduttrice del campionato di serie B sulla piattaforma Helbiz Live

Di sicuro se ne parla molto a Vigevano - che tra l’altro è uno dei tanti feudi juventini in Lombardia - dove la Stramare ha vissuto per molto tempo, da quando cioè all’età di cinque anni si era trasferita per stare insieme a mamma Cristina, nativa della città ducale e scomparsa nel 2018 per un brutto male, e quindi in compagnia dei nonni. Ormai nella città lomellina Carolina riesce a tornare di rado, trattenuta dai molteplici impegni lavorativi sia nel campo della moda (di recente, tra l’altro, ha partecipato all’elezione della nuova Miss Italia trasmessa in diretta da Helbiz Live) che come conduttrice sportiva, una professione che, a suo dire, in futuro vorrebbe privilegiare. Ma prima o poi, di sicuro, la si rivedrà fare un giro in Piazza Ducale, magari in “dolce compagnia”…

Nella gallery fotografica e nel video l’accoglienza che la città di Vigevano aveva riservato a Carolina Stramare nel settembre 2019 all’indomani dell’elezione a Miss Italia.