Palestre all’aperto: ecco i Comuni della Lomellina finanziati

Il primo Comune lomellino ad ottenere, lo scorso novembre, i fondi regionali del bando “Sport Outdoor” era stato Robbio, portandosi a casa 120mila euro per realizzare un’area inclusiva di skyfitness tra via del Riso e via Giosuè Carducci, con postazioni e attrezzi ginnici per allenarsi all’aperto. Ora anche altri enti locali del nostro territorio hanno ottenuto i fondi messi a disposizione dalla Regione, che ha stanziato 17,4 milioni di euro destinati a 277 progetti; ciò è stato possibile grazie all’incremento di 13 milioni di euro approvato dalla giunta Fontana, finanziando così il 100% dei progetti ammessi in graduatoria, con un contributo a fondo perduto che arriva a coprire fino all’80% delle spese di realizzazione.



Ai Comuni della provincia di Pavia inizialmente selezionati (oltre a Robbio, figuravano Travacò Siccomario e Fortunago), si sono aggiunti, per quanto riguarda la Lomellina, Borgo San Siro, che ha ottenuto 32mila euro, Cassolnovo 30mila euro, Cilavegna 27200 euro, Dorno 22500, Gropello Cairoli a cui sono stati assegnati quasi 80mila euro (79979), e Villanova d’Ardenghi 32mila euro. Lo stanziamento provinciale complessivo ammonta a 726672 euro. Gli altri Comuni pavesi beneficiari sono Voghera, Bascapé, Borgarello, Carbonara al Ticino, Casei Gerola, Certosa di Pavia, Cervesina, Miradolo Terme, Torrazza Coste, Torre d’Isola, Varzi, Vidigulfo e Zavattarello.

«Questa misura – dichiara il sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Antonio Rossi – stimola gli enti locali a ideare e realizzare nuovi spazi all’aperto utilizzabili dai nostri ragazzi per giocare, socializzare e fare sport. Aree fruibili, naturalmente, anche da adulti, anziani e famiglie, a vantaggio quindi della qualità della vita di tutti i lombardi. Oggi nella nostra Regione esistono 3415 strutture per la pratica sportiva all’aperto, dai playground agli spazi “skyfitness”. I 17,4 milioni del bando permetteranno la riqualificazione di tante aree già esistenti, e la realizzazione di numerose nuove strutture dove i lombardi di tutte le età potranno incontrarsi per giocare a pallacanestro, a pallavolo, a tennis, fare ginnastica e pesi e compiere attività fisica. L’obiettivo – conclude Rossi – è garantire un’offerta di tipo multidisciplinare che favorisca il più possibile l’avviamento all’attività fisica dei nostri concittadini».