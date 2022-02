Per le scuole il Comune chiede 33 milioni e ottiene zero

Fosse stata una gara a chi la sparava più grossa, il podio era assicurato: per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico delle scuole il Comune di Mortara aveva chiesto cifre spaziali, 13.973.180 euro per la media Josti-Travelli e 19.008.600 per la primaria Olivelli, in totale quasi 33 milioni.

Peccato che non abbia uno straccio di progetto: né esecutivo, né definitivo e neppure di fattibilità. Così nella graduatoria stilata dalla Regione in esito al bando di manifestazione d’interesse «Raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia», da finanziare con i fondi del Pnrr, i due interventi mortaresi sono scivolati al 330° e 331° posto, con zero possibilità di essere mai finanziati. Davanti a sè hanno infatti opere per quasi un miliardo, rispetto a una dotazione di risorse di 48 milioni.

