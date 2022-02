Guerra Russia Ucraina, il sabato per la pace a Vigevano

VIGEVANO - Una manifestazione per la pace, senza bandiere e simboli di partito: l'appello sta girando sui social e chiama alla mobilitazione per chiedere lo stop alle operazioni di guerra della Russia contro l'Ucraina. "La guerra non è mai la risposta, la guerra uccide l'amore", lo slogan adottato.

L'appuntamento è per domani (sabato 26 febbraio) alle 18 in corso Vittorio Emanuele II, davanti al palazzo comunale di Vigevano.